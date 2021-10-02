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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пензенской области

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пензенской области

В Пензенской области в Лунинском районе на переезде пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Сошли с рельсов локомотив и три вагона.

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