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  • praprotniks praprotniksgmailcom
    Za svoje ljudstvo pa Vučić nima pomoči. On je en hinavec.Вучич: Сербия пом...
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    пожалуйста,гимн ТАБУЛИСТАНА вкючите..Зеленский рассказ...
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    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍National Interest...

Идет подготовка визита российских ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Идет подготовка визита российских ракетоносцев Ту-160 в ЮАР

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан» замечен на авиабазе ВВС ЮАР Уотерклуф. Как поясняют в Минобороны республики, уже в ближайшее время может состояться визит в ЮАР самолетов стратегической авиации ВКС РФ Ту-160.

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