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Строительство 21 века

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15 ошибок дачников осенью: как не испортить сад перед зимой

Каждый раз, когда я выхожу в сад в сентябре или октябре, меня охватывает смешанное чувство. С одной стороны, это приятная усталость от сбора урожая, а с другой — легкая тревога: все ли я делаю правильно, чтобы помочь растениям пережить холода? За много лет работы на земле я поняла одну простую истину: осенние хлопоты так же важны, как и весенние посевы.

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