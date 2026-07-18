15 ошибок дачников осенью: как не испортить сад перед зимой

Каждый раз, когда я выхожу в сад в сентябре или октябре, меня охватывает смешанное чувство. С одной стороны, это приятная усталость от сбора урожая, а с другой — легкая тревога: все ли я делаю правильно, чтобы помочь растениям пережить холода? За много лет работы на земле я поняла одну простую истину: осенние хлопоты так же важны, как и весенние посевы.