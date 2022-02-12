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Генсек КФФ Айтхожин: «Выборы президента согласно требованиям Устава КФФ пройдут путем тайного голосования»

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации футбола Азамат Айтхожин рассказал о предстоящих выборах на должность президента КФФ: «Очередная Выборная XXI Конференция КФФ состоится 28 февраля 2022 года в городе Нур-Султан.

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