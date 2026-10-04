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Журнал «Профиль»

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Глава МИД Индии Джайшанкар назвал США изолированной державой

Глава МИД Индии Джайшанкар назвал США изолированной державой

Острая конкуренция, превращение рычагов влияния в инструменты давления и растущая взаимозависимость определяют международную повестку, на фоне которой Пекин наращивает вес.

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