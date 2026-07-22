В Москве выберут присяжных по делу об убийстве вдовы советского дипломата Белецкой

Как выяснил RT, 23 июля в Мосгорсуде начинается отбор присяжных для рассмотрения одного из самых скандальных и громких дел прошлого десятилетия — убийства вдовы советского дипломата Риммы Белецкой и её двух сыновей от второго брака.
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