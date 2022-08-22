Хабаровчанка поблагодарила сотрудницу городской полиции за оперативность в розыске отца

В УМВД России по Хабаровскому краю поступило обращение со словами благодарности в адрес оперуполномоченного городского отдела полиции № 4.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Российская сборная одержала триумфальную победу на международном конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2022
- Подразделения Воздушно-десантных войск России продолжают выполнять задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины
Свежие комментарии