Хабаровчанка поблагодарила сотрудницу городской полиции за оперативность в розыске отца

В УМВД России по Хабаровскому краю поступило обращение со словами благодарности в адрес оперуполномоченного городского отдела полиции № 4.

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