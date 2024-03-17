Потерял жену и дочь, запустил онкологию: жестокая судьба юмориста Яна Арлазорова

Простой и такой родной на телеэкране, он становился желанным гостем в каждом доме. Однако в жизни Арлазоров был человеком со сложным характером, замкнутым и ранимым, пережившим к тому же серьезную личную драму.
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