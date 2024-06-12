Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом в престижной категории

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду стал автором нового мирового рекорда – он сыграл больше всех матчей на высшем уровне.
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