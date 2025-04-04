Какие дизайны обоев в моде весной 2025 года? Тема весенней кампании 2025 года — «Долой скуку!». Актуальные тренды — ботанические принты, цветы, крупные геометрические узоры и цвета, связанные с возрождением природы после долгой зимней спячки, — словом, все, что вызывает эмоции и чувства.