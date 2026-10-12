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Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026

Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026

Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026 Crude Oil Futures MCX:CRUDEOIL1! ChartPathik Crude Oil Futures (MCX) | Intraday Structure | October 13, 2026 CRUDEOIL1! Crude Oil is trading around 8,980, sitting directly on the 8,980 Zero Line.

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