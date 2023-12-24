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После слухов о лишении звания Народного Филиппа Киркорова поджидает еще одна большая неприятность

После слухов о лишении звания Народного Филиппа Киркорова поджидает еще одна большая неприятность

Неприятности поп-короля продолжаются. После слухов о том, что его детей могут забрать и лишить звания Народного и всех госнаград и регалий, появилась информация, что долги Киркорова стремительно растут.

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Комментарии
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А
Алексей
тоже поди на вечеринки...
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7 час.
ТБ
Татьяна Бут
Отец детей любит, а в детдоме дети никому не нужны.
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Наличие долга по налогам не означает отсутствие денег.
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7 час.

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