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Посол Антонов указал на лицемерное возмущение США партнерством РФ и Белоруссии

Посол Антонов указал на лицемерное возмущение США партнерством РФ и Белоруссии

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики», заявил 12 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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