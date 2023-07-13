Посол Антонов указал на лицемерное возмущение США партнерством РФ и Белоруссии

Сотрудничество России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики», заявил 12 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.