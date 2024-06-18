Врач Симкин перечислил самые зажатые мышцы в теле и способы их расслабить

Избыточное напряжение в мышцах может иметь разные причины. Среди наиболее частых — неадекватные физические нагрузки, привычка работать в неудобной позе, последствия травм и воспалительных процессов в организме.
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