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Врач Симкин перечислил самые зажатые мышцы в теле и способы их расслабить

Врач Симкин перечислил самые зажатые мышцы в теле и способы их расслабить

Избыточное напряжение в мышцах может иметь разные причины. Среди наиболее частых — неадекватные физические нагрузки, привычка работать в неудобной позе, последствия травм и воспалительных процессов в организме.

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