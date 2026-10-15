После того, как Зеленский публично принялся жаловаться об отказе США поставлять разведданные и передавать предупреждения о пуске баллистики, полковник разъяснил, каким образом ВСУ отслеживали состояние наших НПЗ и зоны ПВО, а также последствия решения Вашингтона для Киева: "Последний американский инсайд" и "последнее китайское предупреждение".