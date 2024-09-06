Жительница Курской области рассказала о героизме бойцов «Ахмат»

Жительница Большесолдатского района в Курской области поделилась историей о трех бойцах спецназа «Ахмат», которые своим мужеством помогли мирным жителям эвакуироваться из населенного пункта, захваченного ВСУ.
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