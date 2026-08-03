Петербургское «Динамо» объявило имя нового спортивного директора

Специалист заменил Алексея Бабинцева, который продолжит работать в ХК «Сочи». Должность спортивного директора петербургского хоккейного клуба «Динамо» занял Андрей Таратухин, сообщает пресс-служба команды.
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