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Петербургское «Динамо» объявило имя нового спортивного директора

Петербургское «Динамо» объявило имя нового спортивного директора

Специалист заменил Алексея Бабинцева, который продолжит работать в ХК «Сочи». Должность спортивного директора петербургского хоккейного клуба «Динамо» занял Андрей Таратухин, сообщает пресс-служба команды.

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