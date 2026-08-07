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Объем токенизированных реальных активов в сети Solana достиг рекордных $3,73 млрд

Объем токенизированных реальных активов в сети Solana достиг рекордных $3,73 млрд

Экосистема Solana установила новый рекорд на рынке токенизированных реальных активов (RWA). Совокупная стоимость таких активов в сети достигла 3,73 млрд долларов, что стало максимальным показателем за всю историю блокчейна.

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