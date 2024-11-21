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Песков рассказал об использовании эшелонированной ПВО против атак дронов

Песков рассказал об использовании эшелонированной ПВО против атак дронов

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Армия России используем эшелонированные системы противовоздушной обороны, чтобы минимизировать угрозы атак беспилотников на регионы России, рассказал 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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