Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анастасия Гончарова
    этим козлам лишь бы людей простых оббирать и не важно как...😡Комитет Госдумы п...
  • Владимир
    "Ранее также сообщалось, что в России сложилась острая нехватка кладбищ"  чувствуется, что продолжительность жизни ув...Заброшенные могил...
  • Геннадий Свешников
    Тамбов это Россия,а как быть там,где нас нет-В Средний Азии,где остались могилы предков со времён Российской Империи ...Заброшенные могил...

В Тамбове пресекли незаконную деятельность по организации азартных игр

В Тамбове пресекли незаконную деятельность по организации азартных игр

В Тамбове на одной из улиц в помещении незаконно проводились азартные игры. Информация об этом поступила сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх