В Тамбове пресекли незаконную деятельность по организации азартных игр

В Тамбове на одной из улиц в помещении незаконно проводились азартные игры. Информация об этом поступила сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии