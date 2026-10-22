В муниципалитете продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды. Об этом сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющая полномочия главы администрации города Ялта Светлана Шевченко.
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