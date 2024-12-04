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Mash: пять районов в Приамурье остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ

Mash: пять районов в Приамурье остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ

Пять районов в Приамурье остались без электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ.В пяти районах Амурской области отключилось электричество из-за частичного отключения оборудования на Благовещенской ТЭЦ.

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