Mash: пять районов в Приамурье остались без электричества из-за аварии на ТЭЦ

Пять районов в Приамурье остались без электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ.В пяти районах Амурской области отключилось электричество из-за частичного отключения оборудования на Благовещенской ТЭЦ.
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