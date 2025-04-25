Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не удивляйтесь, что встреча в Лондоне сорвалась

Не удивляйтесь, что встреча в Лондоне сорвалась

Наталия Ефимова Sky News сообщает срочную новость (еще задержались, а могли бы сразу после отказа Рубио приехать в Лондон признаться): Лондонские мирные переговоры срываются, поскольку Киев отвергает план США по признанию Крыма российским Ни министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, ни госсекретарь США Марко Рубио не примут участия в саммите, как планировалось ранее.

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