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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тотал больше 2,5 голов в основное время сыграл лишь в одном из 10 последних финалов Евро

Сборная Испании сыграет с Англией в финале Евро-2024. Букмекеры считают, что матч не будет результативным и на тотал меньше 2,5 голов предлагают коэффициент 1.

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