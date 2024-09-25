Главный технический директор OpenAI Мира Мурати объявила об уходе из компании после шести с половиной лет работы

«После долгих раздумий я приняла трудное решение покинуть OpenAI», — написала Мира Мурати в служебной записке для компании, которую также опубликовала в социальной сети X, добавив: «Идеального времени для того, чтобы уйти из места, которое тебе дорого, никогда не бывает, но этот момент кажется подходящим».