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3DNews (28.04.2025)
Комментарии
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валерия
Еще бы связаться с модераторами сайта и спросить их, проверяют ли они тексты на грамотность. Сплошные ошибки: орфографическиме, лингвистические, стилистические .... Словно писал их человек, страдающий альцгеймером. Или, что вернее, пишет ИИ, а проверять некому. Читать противно
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10 час.
Александр Иноземцев
"...Сплошные ошибки: орфографическиме, лингвистические, стилистические ....". ================================================ Уточните, пожалуйста, эти "...Сплошные ошибки".
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9 час.
Людмила Фирстова
Уточните конкретно какие ошибки вы увидели.
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8 час.
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