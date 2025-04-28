Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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3DNews (28.04.2025)

3DNews (28.04.2025)

Привет!Это 3DNews и ежедневная рассылка, в которой мы кратко рассказываем, что произошло в мире технологий.

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Комментарии
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валерия
Еще бы связаться с модераторами сайта и спросить их, проверяют ли они тексты на грамотность. Сплошные ошибки: орфографическиме, лингвистические,  стилистические .... Словно писал их человек, страдающий альцгеймером. Или, что вернее, пишет ИИ, а проверять  некому. Читать противно
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10 час.
Александр Иноземцев
&quot;...Сплошные ошибки: орфографическиме, лингвистические, стилистические ....&quot;. ================================================ Уточните, пожалуйста, эти &quot;...Сплошные ошибки&quot;.
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9 час.
Людмила Фирстова
Уточните конкретно какие ошибки вы увидели.
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8 час.
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