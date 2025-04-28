3DNews (28.04.2025)

валерия

Еще бы связаться с модераторами сайта и спросить их, проверяют ли они тексты на грамотность. Сплошные ошибки: орфографическиме, лингвистические, стилистические .... Словно писал их человек, страдающий альцгеймером. Или, что вернее, пишет ИИ, а проверять некому. Читать противно