Город в Испании, откуда все уезжают: как власти смогли удержать народ

Город, который дает вам 3000 евро. Нужно всего лишь переехать туда и устроиться на работу. С чем связано такое решение местных властей? Понга в горах Астурии, Испания, — это город, который предлагает людям финансовую помощь в размере 3000 евро.
Город, который дает вам 3000 евро. Нужно всего лишь переехать туда и устроиться на работу. С чем связано такое решение местных властей? Понга в горах Астурии, Испания, — это город, который предлагает людям финансовую помощь в размере 3000 евро.
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