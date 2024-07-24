Специальный представитель Си Цзиньпина Ван Хунин примет участие в траурных мероприятиях в память о скончавшемся Нгуен Фу Чонге во Вьетнаме

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в качестве специального представителя генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина отправится в Вьетнам, где примет участие в траурных мероприятиях в память о скончавшемся генеральном секретаре ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонге.