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Китай

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Специальный представитель Си Цзиньпина Ван Хунин примет участие в траурных мероприятиях в память о скончавшемся Нгуен Фу Чонге во Вьетнаме

Пекин, 24 июля /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в качестве специального представителя генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина отправится в Вьетнам, где примет участие в траурных мероприятиях в память о скончавшемся генеральном секретаре ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонге.

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