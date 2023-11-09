«Парту Героя» открыли в краснодарской школе: ракетчик погиб, спасая товарищей

С началом СВО ушел добровольцем, не мог стоять в стороне. Был ракетчиком, командовал расчетом. В Марьинке его подразделение сильно обстреливали, снаряд упал рядом, он смог прикрыть товарищей, но его самого смертельно ранило.
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