Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 667 подписчиков

"Всё очень плохо": Проспали внезапный надлом фронта в ДНР. Торецк "разрезали" пополам. Решающая фаза, о которой не говорят сводки

"Всё очень плохо": Проспали внезапный надлом фронта в ДНР. Торецк "разрезали" пополам. Решающая фаза, о которой не говорят сводки

7 октября стало богатым на события – русская армия стремительно прорвала оборону противника сразу на нескольких участках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх