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На МАКС-2021 покажут революционный самолет будущего

Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта.

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