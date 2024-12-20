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Финансирование программы развития Кировградского городского округа увеличено на 711,7 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил увеличение финансирования комплексной программы развития Кировградского городского округа на 2023–2030 годы, сообщается в официальном telegram-канале Свердловской области.

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