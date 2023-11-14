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«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе, но ждет первого шага от него. «Мадрид» не хочет повторения ситуации 2022-го (RMC Sport)

«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе, но ждет первого шага от него. «Мадрид» не хочет повторения ситуации 2022-го (RMC Sport)

Ранее испанская радиосеть Cadena SER сообщила, что мадридский клуб не подпишет форварда, даже если он уйдет из «ПСЖ» на правах свободного агента.

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