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Царьград

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Акции «ЕвроТранса» упали на 17,61% из-за арестов и дефолтов

Акции «ЕвроТранса» упали на 17,61% из-за арестов и дефолтов

Акции компании «ЕвроТранс» на Московской бирже упали на 17,61% 10 сентября. Причина — аресты топ-менеджеров за хищение топлива МВД и дефолты по облигациям.

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