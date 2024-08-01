Память. Какие бывают нарушения памяти? Что нужно знать?

Память— это серьёзный психический процесс, отражающий и характеризующий накопленный жизненный опыт. Главными её задачами и функциями являются накопление впечатлений, навыков и знаний, запоминание, фиксация, сохранение и воспроизведение информации.
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