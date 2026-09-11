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Газета «Культура»

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Более 150 мероприятий прошли в рамках фестиваля еврейской культуры и искусства в Биробиджане

Более 150 мероприятий прошли в рамках фестиваля еврейской культуры и искусства в Биробиджане

В Биробиджане завершился XIV Международный фестиваль еврейской культуры и искусства. Мероприятие проходило с 6 по 10 сентября при поддержке Минкультуры России, правительства ЕАО и Росконцерта.

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