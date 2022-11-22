Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Евролига. «Монако» – «Фенербахче», «Милан» сыграет с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Сегодня в рамках 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей. «Монако» примет лидирующий в таблице турецкий «Фенербахче», итальянский «Милан» дома сыграет с действующим обладателем трофея «Анадолу Эфесом» из Турции.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх