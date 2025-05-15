Александр Лазарев: «Стамбульский скандал»: Зеленский и Путин играют в «Русскую рулетку»?

Почему Зеленский боится переговоров с Путиным, а Европа платит миллиарды за свою гибель? «США vs Россия»: кто превратил Украину в поле битвы, а Европу — в банкрота? Возможен ли переворот в Киеве, и почему Запад держит Зеленского «на коротком поводке»? Украинский политолог Александр Лазарев ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.