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ТАСС: делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и РФ уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы

ТАСС: делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и РФ уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы

Делегация, состоящая из президентов семи африканских государств, может посетить Украину и Российскую Федерацию уже на текущей неделе для обсуждения мирной инициативы.

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