Переход к зеленой энергетике: как впадают в пропагандистский пузырь лидеры мировых энергокомпаний на форуме в Катаре

Мой коллега и друг Доктор политических наук Ваге Давтян находится сейчас в Дохе на Катарском экономическом форуме: «Сегодня в рамках Катарского экономического форума в Дохе руководители ведущих мировых энергетических компаний ExxonMobil и TotalEnergies, а также министр энергетики Катара "на пальцах" объяснили суть пропагандистского пузыря «перехода к зеленой энергетике».
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