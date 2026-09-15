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Шняги.Нет

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Слоненок плакал 5 часов: мать отвергла его, но нашелся тот, кто остался

Слоненок плакал 5 часов: мать отвергла его, но нашелся тот, кто остался

Тридцатое августа две тысячи тринадцатого года в заповеднике Шэньдяошань стало не просто датой в календаре.

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