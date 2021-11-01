В Курганской области задержали жителя Москвы, организовавшего хищение со счетов кредитной организации

По версии следствия, житель Москвы разработал незаконную схему и привлек для ее реализации четырех жителей Кургана, которые за денежное вознаграждение зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а после открытия лицевого банковского счета получили бизнес-карту и терминалы, предназначенные для оплаты услуг.
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