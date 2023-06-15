Политическая экспертиза

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Общественники просят усилить контроль над доступной средой для туристов

Общественники просят усилить контроль над доступной средой для туристов

До государства необходимо донести просьбу туристов и спортсменов с инвалидностью о систематизации законодательной базы в сфере туризма, и особенно в части доступной среды, считает руководитель Центра развития инклюзии, параатлет Дмитрий Чешев.

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