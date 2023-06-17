Военное обозрение

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Американская пресса раскритиковала поддержку киевским режимом атак проукраинских экстремистов на российские регионы

Американская пресса раскритиковала поддержку киевским режимом атак проукраинских экстремистов на российские регионы

Действия пользующихся поддержкой киевского режима экстремистских формирований, укомплектованных, в том числе, и сбежавшими из России предателями-нацистами, ставят Украину в не очень хорошее положение.

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