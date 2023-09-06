The Guardian: Словакия вскоре может стать новым союзником России

Фицо подражает премьер-министру Венгрии Орбану и восхваляет Москву - The Guardian.Россия неожиданным образом может получить нового союзника из стран Европейского союза, но это станет известно после 30 сентября, когда в Словакии пройдут выборы.
Фицо подражает премьер-министру Венгрии Орбану и восхваляет Москву - The Guardian.Россия неожиданным образом может получить нового союзника из стран Европейского союза, но это станет известно после 30 сентября, когда в Словакии пройдут выборы.
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