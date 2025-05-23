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Посол Келин: Великобритания пытается сковать российский флот на Черном море

Посол Келин: Великобритания пытается сковать российский флот на Черном море

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что в Лондоне занимались и продолжают заниматься укреплением Военно-морского флота Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота.

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