Посол Келин: Великобритания пытается сковать российский флот на Черном море

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что в Лондоне занимались и продолжают заниматься укреплением Военно-морского флота Украины с целью ограничения возможностей российского черноморского флота.
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