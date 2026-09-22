Пилько назвал Трампа «политическим импотентом», которого Москве не стоит воспринимать всерьез

Президент США Дональд Трамп почти за два года своего пребывания в Белом доме не достиг ни на одном направлении ни одного более-менее приличного результата, что свидетельствует о его «политической импотенции», которую в ноябре еще и с высокой вероятностью подтвердят выборы в Конгресс.