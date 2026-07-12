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Месси побил рекорд Клозе по числу матчей в плей-офф ЧМ – 15. Лионель проводит 32-ю игру на чемпионатах мира

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе сборной Аргентины на четвертьфинальный матч ЧМ-2026 против Швейцарии.

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