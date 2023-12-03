Циклон "Оливер" принес мощный снегопад в Москву 3 декабря

Циклон "Оливер" принес мощный снегопад в московский регион 3 декабря. Метеоролог прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал РЕН ТВ, каких последствий стоит ждать от непогоды и что будет дальше.
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