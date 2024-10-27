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Царьград

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Жительнице Владимира отказали в выдаче положенного ей лекарства

Жительнице Владимира отказали в выдаче положенного ей лекарства

Пациентке пришлось покупать препарат за свои деньги.Во Владимире женщина не смогла получить положенное ей лекарство.

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